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Спортсмен ЦСКА Минобороны РК победил в международном турнире в Турции

24 Июля 2018 18:17 177
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Спортсмен ЦСКА Минобороны РК победил в международном турнире в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Турции завершился международный турнир имени Вехби Эмре по греко-римской борьбе, где спортсмен Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Министерства обороны Республики Казахстан Айдос Султангали завоевал золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

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Айдос выступал в весовой категории до 60 кг. В финальной схватке, одолев борца из Молдовы Виктора Киобану, стал чемпионом турнира.

Копилка Казахстана пополнилась 1 золотой, 4 бронзовыми медалями.

Стоит отметить, что традиционный ежегодный турнир Турции в этом году проводится 36-ой раз. В нем приняли участие борцы из 25 стран мира.

 

 

 

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Ключевые слова: Другие государственные органы, Астана, Спорт, Армия,
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