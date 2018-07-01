Спортсмен ЦСКА Минобороны РК победил в международном турнире в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Турции завершился международный турнир имени Вехби Эмре по греко-римской борьбе, где спортсмен Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) Министерства обороны Республики Казахстан Айдос Султангали завоевал золотую медаль, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЦСКА.

Айдос выступал в весовой категории до 60 кг. В финальной схватке, одолев борца из Молдовы Виктора Киобану, стал чемпионом турнира.

Копилка Казахстана пополнилась 1 золотой, 4 бронзовыми медалями.

Стоит отметить, что традиционный ежегодный турнир Турции в этом году проводится 36-ой раз. В нем приняли участие борцы из 25 стран мира.