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    Спортсмен клуба Минобороны РК стал победителем турнира ММА

    26 Ноября 2022, 20:21

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спортсмен Центрального спортивного клуба Министерства обороны Казбек Сагын стал чемпионом турнира по смешанным единоборствам Naiza 48, который прошел в Актобе в рамках спортивной недели Naiza sport week, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

    В главном бою турнира армейский спортсмен победил британца Джона Шинка удушающим приемом во втором раунде.

    «Испытываю непередаваемые чувства. Для меня это огромное событие. У соперника были плотные удары. Он очень хорошо держался в стойке, поэтому пришлось его перевести в партер. Выражаю признательность коллегам по Центральному спортивному клубу за поддержку и благодарен армейскому спорту, который стал основой для моих сегодняшних достижений», – поделился впечатлениями после успеха Казбек Сагын.

    Эта победа стала четвертой в карьере армейского спортсмена в ММА, где он выступает без поражений.

    Фото: пресс-служба Минобороны РК
    Спорт Армия Минобороны РК
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