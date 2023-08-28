Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана+14 +17℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    Спорткомплекс за 305 млн тенге открыли в селе Актюбинской области

    28 Августа 2023, 06:31

    ХРОМТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Дон Хромтауского района состоялось открытие современного физкультурно-оздоровительного комплекса. В церемонии открытия приняли участие аким области Ералы Тугжанов и жители сельского округа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

    Глава региона поздравил сельчан с радостным событием, подчеркнув важность занятий спортом и физической культурой для молодежи.

    В комплексе есть залы для занятий разными видами спорта, в том числе залы для борьбы, игр в волейбол, баскетбол и др. Предусмотрены все условия для комфортной организации тренировочного процесса.

    Общая площадь спорткомплекса превышает 1 тысячу квадратных метров. На его строительство и оснащение государство направило более 305 млн тенге.

    С начала года в Актюбинской области введено в эксплуатацию 7 спортивных комплексов, строительство ещё 11 будет завершено до конца года.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Спорт Строительство Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Жители трех районов Актюбинской области впервые сами выберут акимов
    Пятимесячный ребенок скончался в ДТП в Актюбинской области
    Популярное
    1 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    2 Автомобили тонут в Семее
    3 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА
    4 Елену Рыбакину лишат позиции в рейтинге WTA
    5 Фермеры ЗКО предлагают ограждать поля сеткой для защиты от сайгаков