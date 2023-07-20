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    Спорткар врезался в толпу в Индии: 9 погибли, 13 ранены

    20 Июля 2023, 11:32

    АХМАДАБАД. КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли, 13 получили травмы в результате двух ДТП, произошедших на шоссе Сархей-Гандинагар в Ахмадабаде сегодня около часу ночи. Аварии на этой оживленной дороге довольно частое явление, сообщили в полиции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Deccan Herald.

    В отчетах говорится, что внедорожник, врезавшись в самосвал, привел к заторам на шоссе. В это время в толпу зевак и людей, пытавшихся помочь пострадавшим, на большой скорости врезался спорткар марки «Ягуар». По данным городской полиции Ахмадабада, девять человек погибли, 13 получили ранения. Многих отбросило примерно на 20–25 футов от места происшествия.

    Правительство штата Гуджарата выплатило компенсацию в размере четырех тысяч рупий семьям погибших в результате аварии и 50 000 рупий пострадавшим, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Indian Express.

    По данным полиции, среди пострадавших есть и сам водитель спортивного автомобиля.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    ДТП Происшествия Индия Мировые новости
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