-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:00
-
-
вчера 18:27
-
-
-
-
-
-
вчера 16:07
-
-
-
-
вчера 15:15
-
-
-
-
-
Спортивный забег по лестнице в горах прошел в Кокшетау
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В областном центре по инициативе управления физической культуры и спорта Акмолинской области прошел XXII традиционный областной легкоатлетический забег по тропе здоровья «Баспалдак-2019».
Об этом МИА «Казинформ» сообщила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.
Традиционные состязания, по праву завоевавшие статус народных, стали местом встречи порядка 500 верных приверженцев здорового образа жизни.
Участники забега стартовали от архитектурной группы (Флагшток), финиш - на верхней площадке горы Букпа. Протяженность дистанции составила 760 метров.
Массовый забег остался верен привычному регламенту. К участию в соревнованиях допускается любой желающий старше пяти лет. Верхнего возрастного порога и вовсе не существует. И стар и млад торопился к подножию горы, чтобы успеть зарегистрироваться и хорошенько размяться перед непростым даже для профессиональных спортсменов испытанием.
Напомним, впервые соревнования проводились в 1991 году. С этого времени проходили почти ежегодно и с 2001 года по разным причинам были прерваны. Только в 2006 году по инициативе управления физической культуры и спорта Акмолинской области решено возобновить проведение забегов, пользующихся большим авторитетом среди физкультурников и спортсменов региона.
- Казахстанская теннисистка взлетела на 34 строчки в рейтинге WTA
- Построить во всех районах футбольные поля пообещал аким СКО
- Прокуратура Кокшетау добилась выплаты зарплаты работникам ряда предприятий
- Евгений Поливадов стал бронзовым призером ЧМ (U-23) по греко-римской борьбе
- Абзал Ажигалиев завоевал «бронзу» этапа Кубка мира по шорт-треку в США
- Театр из Семея получил Гран-при международного фестиваля в Кокшетау
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана