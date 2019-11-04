Спортивный забег по лестнице в горах прошел в Кокшетау

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В областном центре по инициативе управления физической культуры и спорта Акмолинской области прошел XXII традиционный областной легкоатлетический забег по тропе здоровья «Баспалдак-2019».

Об этом МИА «Казинформ» сообщила пресс-секретарь Управления физической культуры и спорта Акмолинской области Махаббат Большина.

Традиционные состязания, по праву завоевавшие статус народных, стали местом встречи порядка 500 верных приверженцев здорового образа жизни.

Участники забега стартовали от архитектурной группы (Флагшток), финиш - на верхней площадке горы Букпа. Протяженность дистанции составила 760 метров.

Массовый забег остался верен привычному регламенту. К участию в соревнованиях допускается любой желающий старше пяти лет. Верхнего возрастного порога и вовсе не существует. И стар и млад торопился к подножию горы, чтобы успеть зарегистрироваться и хорошенько размяться перед непростым даже для профессиональных спортсменов испытанием.

Напомним, впервые соревнования проводились в 1991 году. С этого времени проходили почти ежегодно и с 2001 года по разным причинам были прерваны. Только в 2006 году по инициативе управления физической культуры и спорта Акмолинской области решено возобновить проведение забегов, пользующихся большим авторитетом среди физкультурников и спортсменов региона.