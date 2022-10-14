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      Северо-Казахстанская область

    Спортивный комплекс для села и дома для сотрудников строит фермер в СКО

    14 Октября 2022, 21:03

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов посетил еще одно село, которое развивает и поддерживает местный аграрий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На днях глава региона побывал в Ильинке Есильского района. Там условия для жизни и работы сельчанам создает Александр Бурлев.

    «Работники хозяйства отмечают новоселье. Основная часть трудоспособного населения работает в хозяйстве. В этом году собран хороший урожай – 24 ц/га. Только в животноводстве круглогодично работают 50 сельчан. На 130 млн тенге руководитель хозяйства построил спортивный комплекс. На радость детям установлены футбольное, баскетбольное и волейбольные площадки, тренажеры, детская площадка. Александр Бурлев всю душу вкладывает в развитие села, создаёт рабочим и сельчанам все условия. Таких руководителей с каждым годом становится больше. Ильинка должна стать примером для всех», - написал К.Аксакалов на своей странице в социальной сети.

    Аким области добавил, что за счет бюджетных средств сделали капитальный ремонт в школе, проводят работы по подключению воды. Идет ремонт дороги, которая соединяет девять сел, в том числе Ильинку, с республиканской трассой.

    Менее благополучный населенный пункт Есильского района – Покровка. Дороги здесь в плачевном состоянии, досуг молодежи не организован, помощь от местных аграриев незаметна. Аптека и та недавно закрылась.

    «В селе остро стоит вопрос ремонта внутрипоселковых дорог и врачебной амбулатории, на следующий год запланируем. За пять лет из бюджета направили около одного млрд тенге. Обновили сельский дом культуры и школу. Установлено ночное освещение. Решили вопрос водоснабжения, 75% жителей села подключили воду в дом. В селе находится высший сельскохозяйственный колледж. На ремонт и обновление оборудования направлено немало средств», - написал К.Аксакалов.

    На странице акима области североказахстанцы оставляют комментарии с просьбой приехать и в их села, в надежде, что после визита главы региона в лучшую сторону изменится жизнь в населенных пунктах.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат
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