Спортивный клуб на 100 мест открылся в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В городе Кульсары Жылыойского района Атырауской области введен в эксплуатацию спортивный клуб «Мерген», рассчитанный на 100 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Клуб построен в рамках государственно-частного партнерства при поддержке предпринимателей Жылыойского района. Здесь дети и подростки смогут заниматься различными видами единоборств, в том числе казахскими национальными видами борьбы, а также грэпплингом. В клубе кроме спортивных залов есть помещения для переодевания, принятия душа, а также комнаты для тренеров и медсестер»,- сообщили в пресс-службе акима Жылыойского района.

На церемонии торжественного открытия клуба «Мерген» заместитель акима района Ануар Шакиров поздравил кульсаринцев с этим событием, сообщив, что на сегодняшний день в районе работают семь государственных и две частные спортивные школы.



