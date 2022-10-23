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    Спортивный фестиваль в честь Дня Республики прошел в Алматы

    23 Октября 2022, 20:23

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во Дворце спорта им. Балуана Шолака прошел фестиваль Almaty Sport Fest. На главной арене состоялись показательные выступления спортивных секций, работающих в трех комплексах: Baluan Sholak Arena, Olimpic Arena и ABAI Arena, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Известные в стране спортсмены и тренеры провели для гостей фестиваля мастер-классы.

    В спорткомплексах работают 20 секций различных направлений. В них созданы все условия для комфортного занятия спортом и проведения тренировок.

    Одна из целей фестиваля – развитие спорта и увеличение желающих заниматься физкультурой и спортом независимо от индивидуальных способностей̆ и увлечений.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Спорт День Республики
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