Спортивные площадки открывают в районах Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В преддверии Дня столицы в районах Костанайской области открываются новые спортивные площадки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Сегодня состоялось торжественное открытие спортивной площадки с элементами воркаута на территории ФОКа «Jitikara arena» - единственной в городе площадки с профессиональными силовыми уличными тренажерами.

«Строительство спортивных, детских площадок способствует активному занятию спортом населения, организует досуг детей и семей в целом, а также улучшает эстетический вид города. На строительство площадки, к слову, затрачено 30 млн тенге, что очень символично в год 30-летия Независимости страны», - отметил на открытии объекта аким Житикаринского района Нуржан Утегенов.

Стоит отметить, что новые тренажеры также адаптированы для занятий спортом для людей с ограниченными возможностями. Проект выполнен в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» за счет средств районного бюджета (около 10 млн тенге) и привлеченных средств ТОО «Комаровское горное предприятие» (20 млн тенге).

В этот же день состоялось торжественное открытие одной из трех детских спортивных площадок в 4 микрорайоне города Житикара. Всего же в этом году на территории города запланировано установить три детско-спортивные площадки с тартановым покрытием, площадью по 288 кв.м каждая.

«Такие спортивные площадки установлены в городе впервые, они включают в себя 2 комплекса, это уличные спортивные тренажеры (воркаут) и детские игровые площадки. Всего в рамках программы благоустройства городов и населенных пунктов на территории города Житикара с 2018 года по 2020 год установили 31 комплекс детских игровых площадок. В текущем году планируется установить еще 10», - подытожили в пресс-службе.

Открываются новые физкультурно-оздоровительные комплексы, спортплощадки и в других городах и районах области. Так, к примеру, в Лисаковске почти в каждом микрорайоне есть спортивные площадки, уличные тренажеры.

«Также в этом году открыт теннисный центр площадью почти 3 тысячи квадратных метров. В этом здании у нас две площадки, а тренироваться можно круглый год. Он построен за счёт бюджета за 312 млн тенге, - сообщил начальник отдела физической культуры и спорта акимата города Лисаковска Жакен Тогжанов. — Тут занимаются воспитанники ДЮСШ и жители города. В августе также будут установлены силовые тренажеры , адаптированные для занятий лиц с ограниченными возможностями».

Новый крупный спортивный объект введён и в Рудном. Его открытие прошло в рамках реализации программы «Рухани Жанғыру» и празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан.

Как сообщили в городском отделе спорта, в спорткомплексе имеются тренажерный зал для занятия фитнесом, зал единоборств, кабинет массажа, салон красоты, сауна, минимаркет, кафе.

«Здесь установлены современные тренажеры последней модификации итальянского производства Technogym, которые привлекут внимание к занятиям в спорткомплексе сторонников спортивного и здорового образа жизни. В спорткомплексе трудоустроены 15 человек», - подытожили в ведомстве.