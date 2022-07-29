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    • Спортивное общежитие планируют построить на территории Атакента в Алматы

    29 Июля 2022 17:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутат маслихата Алматы, журналист Сергей Пономарев выступил против строительства общежития на территории Атакента, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сергей Пономарев сообщил, что на территории Атакента на месте сгоревшего в мае спортивного комплекса «Дельфин», частная компания планирует провести реконструкцию и создать спортивно-оздоровительный комплекс.

    «Здесь предусмотрены два бассейна олимпийского масштаба, тренажерные и гимнастические залы, площадки для волейбола и еще много чего. А еще при комплексе строят спортивное общежития на 120 мест с общепитом и бытовым сервисом. Это что же получается? В центре парка отдыха появится новая спортивная общага? А она нужна горожанам? Людей будут кормить, обслуживать, значит, начнет курсировать транспорт. Алматинцы крайне болезненно воспринимают любые вырубки в скверах и парках, шагреневая кожа зеленых насаждений Алматы бесконечно сжимается. На этом месте по разрешению срубили 14 карагачей и 4 сосны, вместо них будут высажены 140 лиственных и 40 хвойных. Считаю, что нельзя допустить строительство этого общежития», - написал Сергей Пономарев в Facebook.

    В управлении городского планирования и урбанистики города сообщили, что земельный участок по адресу: ул. Тимирязева, 42, находится в частной собственности. Целевое назначение: для эксплуатации и обслуживания Центра делового сотрудничества.

    «В рамках оказания государственных услуг собственник получил предпроектную документацию на реконструкцию спортивно-оздоровительного комплекса «Дельфин» со сносом незаконно возведенных строений. По эскизному проекту запланировано строительство крытого бассейна, двух крытых универсальных залов, общежития для спортсменов на 30 мест. Работы запланированы в границах ранее занимаемого земельного участка», - проинформировали в управлении.


    Фото: facebook.com

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    #Алматы #Строительство #Маслихат
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