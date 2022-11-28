Спортивная драма «На старте» получила главную награду кинофестиваля «LKIFF Russia»

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Определились победители первого международного кинофестиваля «LKIFF Russia 2022», основанного в 2022 году российским продюсером и режиссером Леонидом Хромовым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу кинофестиваля.

В финал вышли 5 полнометражных художественных фильмов из России, Казахстана и Белоруссии, 25 короткометражных фильмов из России и 10 документальных фильмов из России.

Главную награду «Лучший художественный фильм» получила спортивная драма из Казахстана режиссера Ернара Нургалиева «На старте».

Фильм «На старте» - это история о двух братьях, которые после смерти отца начинают промышлять ограблениями. Их замечает тренер по легкой атлетике, приехавший из города в аул для отбора талантливой молодежи. Непростые испытания выпадают братьям. Как отмечает режиссер фильма Ернар Нургалиев: «Фильм «На старте» о том, что всегда есть возможности исправлять свои ошибки».

Российский фильм с Игорем Лифановым в главной рол

и режиссера Оксаны Нечаевой «Американка» признан лучшим короткометражным фильмом.

Лучшим документальным фильмом стал российский фильм про ВИЧ режиссера Романы Киршак «Особый статус сильных людей».

«Было очень приятно получить почти 3000 фильмов из 110 стран на свой дебютный кинофестиваль. По правилам фестиваля в нем могут принимать участие только русскоязычные фильмы, поэтому львиную долю фильмов на английском и других национальных языках нам пришлось отклонить. Но мы благодарны всем зарубежным режиссерам и продюсерам за интерес к нашему новому проекту. Посмотрим по ситуации, возможно следующий фестиваль будет проведен уже оффлайн», - прокомментировал продюсер Леонид Хромов.

Подведение итогов прошло в онлайн-формате. Всех финалистов можно посмотреть здесь





Фото: qaf.kz



