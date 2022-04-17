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    Спор о приданом невесты решился мирным путем в Жамбылской области

    17 Апреля 2022, 10:49

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Жамбылской области женщина обратилась в суд с иском об истребовании приданого имущества после развода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Жамбылского областного суда.

    В июне 2021 года истец заключила мусульманский брак с ответчиком. После свадьбы со стороны родственников невесты по обычаям подарено приданое. Однако в связи с разногласиями в семье супруги развелись.

    После отказа о возврате приданого родственниками мужа, женщина обратилась в суд об истребовании данного имущества.

    «В ходе рассмотрения дела суд, путем проведения судебной медиации, привел сторон к мирному разрешению спора путем заключения соглашения, по условиям которого, ответчики обязуются в добровольном порядке возвратить приданное имущество истца до 14 апреля 2022 года, согласно списку. Истец обязуется произвести погрузку и вывоз имущества к указанному сроку», - сообщили в пресс-службе суда района Турара Рыскулова.

    Судом разъяснены последствия утверждения медиативного соглашения и прекращения дела.

    Определение суда об утверждении медиативного соглашения вступило в законную силу.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Жамбылская область Судебный процесс Регионы Казахстана Общество
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