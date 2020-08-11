Спонсоры установили игровую площадку на территории Акмолинской детской больницы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области продолжают оказывать помощь организациям здравоохранения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики Акмолинской области.

Детская игровая площадка на территории Многопрофильной областной больницы появилась благодаря спонсорам, пожелавшими остаться неизвестными.

Игровая площадка - это не только радость для детей, но и возможность облегчить труд педиатров. Теперь на прием к врачу дети будут ходить с улыбкой. На специально оборудованной территории есть все для положительных эмоций маленьких пациентов – это комплекс игровых сооружений: зеленый яркий газон, горки, лабиринт и скамейки с героями любимых мультфильмов.

«На самом деле площадка во дворе здания больницы очень уместна. Изображения знакомых персонажей, яркие краски – то, что нужно видеть юным пациентам помимо больничных стен и белых халатов. Выражаем искреннюю благодарность тем, кто вот так безвозмездно изъявляет желание помогать. Уверены, что дети оценят такой подарок», - прокомментировал главный врач детской областной больницы Елена Иванова.

К слову, на постоянной основе неравнодушные представители бизнеса совместно местными акиматами оказывают поддержку в обеспечении больниц региона продуктами питания, медицинским оборудованием, средствами индивидуальной защиты. На сегодня в больницы, стационары и поликлиники поступили несколько сотен кислородных концентраторов, 500 кислородных баллонов за счет спонсорских средств.