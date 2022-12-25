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    Сплошное видеонаблюдение внедряется в СИЗО и колониях Карагандинской области

    25 Декабря 2022, 22:21

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Председатель КУИС встретился с жителями Абайского района Карагандинской области. Он рассказал о нововведениях в исправительных учреждениях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На прошедшей встрече с жителями Абайского района председатель Комитета уголовно-исполнительной системы ответил на волнующие их вопросы, а также проинформировал о работе органов внутренних дел. В своем выступлении Жанат Ешмагамбетов отметил, что Министерством проводится активная работа по содержательным и качественным изменениям. По его словам, в уголовно-исполнительной системе также проводятся глобальные реформы.

    «Совершенствуется действующее законодательство, направленное на улучшение социальной защищенности сотрудников, а также правового положения осужденных. Внедряется сплошное видеонаблюдение в пенитенциарных учреждениях с исключением всех «слепых зон». Совершенствуются методы пробационного контроля за подучетными лицами, внедряются средства дистанционного контроля «электронные браслеты» позволяющие обеспечить удаленный контроль и оперативное реагирование на любые нарушения», - отметил глава КУИС.

    После основной встречи с населением, Жанат Ешмагамбетов вместе с представителями местных исполнительных органов также провел личный прием граждан.

    Кроме того, в ходе рабочего визита, председатель Комитета посетил учреждение № 29, где ознакомился с ходом внедрения сплошного видеонаблюдения и рядом других нововведений.

    После обхода учреждения, глава КУИС также встретился с личным составом, где наградил отличившихся сотрудников региона.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Видео МВД РК Общество
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