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    08:40, 30 Апрель 2021 | GMT +6

    Сплочённость народа Казахстана всегда будет надёжным фундаментом для новых великих свершений - Нурсултан Назарбаев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев с праздником 1 Мая – Днем единства народа Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Елбасы.

    Дорогие соотечественники!

    Поздравляю вас с 1 мая – праздником единства народа Казахстана!

    Для каждого из нас этот день является символом мира, согласия и патриотизма.

    Все достижения и успехи нашей страны за 30 лет независимости – результат сплочённости всех казахстанцев, объединённых общей ответственностью за судьбу своего Отечества.

    Созидательная дружба нашего многонационального народа стала за эти годы одним из центральных столпов казахстанской государственности.

    Наша задача и дальше бережно хранить единство народа страны. Это важнейший источник нашей силы и уверенности в завтрашнем дне.

    Только так мы сможем успешно преодолеть все выпадающие на нашу долю испытания.

    Уверен, что непоколебимая сплочённость народа Казахстана всегда будет надёжным фундаментом для новых великих свершений.

    Желаю всем казахстанцам крепкого здоровья, благополучия, счастья и процветания!



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    Ассамблея народа Казахстана Елбасы АНК 30 лет Независимости Первый Президент - Елбасы Главная Общество Дата
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