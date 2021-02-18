Список специальностей для краткосрочного профобучения утвержден в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Нур-Султане утвержден перечень специальностей по учебным заведениям для организации краткосрочного профессионального обучения в 2021 году в рамках реализации Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В утвержденном списке 14 специальностей, по которым будет проводиться краткосрочное профессиональное обучение в рамках госрпограммы «Еңбек». Всего выделено 200 мест.

Так, в рамках курсов можно обучиться на повара, пекаря, швею, портного, парикмахера, кондитера, контроллера-кассира, помощника воспитателя, воспитателя, SMM-менеджера, сварщика, слесаря-сантехника, машиниста крана, техник-электрика.

По специальности SMM-менеджера обучение проводится 2 месяца, по остальным – 3.

В 2021 году краткосрочное профессиональное обучение в организациях образования ведется с элементами дуального обучения.

Принять участие в программе могут безработные, зарегистрированные в Центре занятости населения.

Участники обеспечиваются государственной поддержкой, в период обучения выплачивается стипендия в размере 21 787 тенге и материальная помощь для прохождения медицинского осмотра в размере 5 556 тенге (2 МРП).

По вопросам профобучения обращаться по телефонам: 8 775 753 43 91, 95-44-24, 95-44-16