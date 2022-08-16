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Список погибших во время январских беспорядков опубликовали на сайте Генпрокуратуры
16 Августа 2022 17:03

Список погибших во время январских беспорядков опубликовали на сайте Генпрокуратуры

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На официальном сайте Генеральной прокуратуры РК опубликован список погибших во время январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Полный список погибших граждан во время январских событий мы разместим на ведомственном сайте Генеральной прокуратуры по завершению брифинга. Иные сведения о гибели граждан согласно нормам уголовно-процессуального законодательства и с учетом мнений близких родственников погибших разглашению не подлежат», - сказал заместитель начальника 1-й службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.


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