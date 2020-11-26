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    Список партии «Ауыл» зарегистрировал ЦИК РК

    26 Ноября 2020, 11:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Центральная избирательная комиссия зарегистрировала список партии «Ауыл», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    19 ноября в Центральную избирательную комиссию РК были представлены документы о выдвижении кандидатов в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан Народно-демократической патриотической партией «Ауыл». Для избрания депутатом Мажилиса кандидат должен быть гражданином Республики Казахстан; проживать на территории Республики Казахстан последние 10 лет; быть не моложе 25 лет; обладать активным избирательным правом.

    «В соответствии со статьей 89 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» к регистрации допускается только один список от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий, на 30%. В партийном списке количество женщин и лиц, не достигших 29-летнего возраста, должно составлять не менее тридцати процентов от общего числа включенных в него лиц. В партийном списке Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» представлены 19 человек. Включены 4 женщины и 2 лица, не достигших 29 возраста, что составляет 31,5 процентов от общего числа включенных в список», - сказал член Центризбиркома Асылбек Смагулов в ходе заседания.

    Он отметил, что на основании представленных сведений уполномоченными органами, Центральной избирательной комиссией осуществлена проверка лиц, включенных в партийный список для избрания депутатом Мажилиса соответствию требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах.

    Все лица, включенные в партийный список, соответствуют требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах. Членами Центризбиркома было принято постановление «О регистрации партийного списка Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» на очередных выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан, назначенных на 10 января 2021 года».

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Политические партии Выборы-2021
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