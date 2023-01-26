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    Список организаций с бесперебойным доступом к Интернету во время ЧС планируют составить в РК

    26 Января 2023, 16:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Январские события показали, что государство не должно приостанавливать работу сетей связи в период ЧС. В связи с этим, планируется составить список организаций с бесперебойным доступом к Интернету во время ЧС. Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях борьбы с интернет-мошенничеством совместно с операторами сотовой связи выработали подходы по блокировке мошеннических действий путем обработки международного трафика и определения подменных номеров с дальнейшей их блокировкой. Кроме этого, январские события показали, что государство не должно приостанавливать работу сетей связи в период ЧС. Ряд жизненно-важных объектов, государственных и частных организаций нуждаются в бесперебойном доступе к сети Интернет. То есть, экономика должна работать», - сказал в ходе расширенного заседания коллегии Багдат Мусин.

    Он сообщил, что министерством утверждены правила формирования и ведения реестра статических адресов сетей передачи данных. Это, по словам министра, позволит составить список организаций с бесперебойным доступом к интернет во время ЧС.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Интернет Связь, ТВ, IT
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