Список недобросовестных застройщиков обновил акимат Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На территории Астаны без разрешительных документов по данным на начало года велось строительство 90 объектов. Из них 44 компании получили все разрешительные документы на строительство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

По данным акимата, на сегодня из 90 объектов 44 организаций получили все разрешительные документы на строительство. В их числе ТОО Nagoya, группа компаний Tumar Group, группа компаний GALAMAT, строительная компания G-Park, ТОО Granite.

По остальным 46 строительным объектам замечания устраняют и осуществляют процедуру получение всех разрешительных документов.

Список недобросовестных застройщиков можно посмотреть здесь.

Отмечается, что управлением контроля и качества городской среды Астаны за 2023 год в Специализированный межрайонный экономический суд города направлено 63 исковых заявления на приостановление строительно-монтажных работ и снос, из них:

- 13 исковых заявлений находятся на рассмотрении в суде;

- по 50 вынесены решения об удовлетворении исковых требований;

- 8 решений судов не вступили в законную силу;

- 42 решения суда находится на исполнении в департаменте юстиции Астаны.

Также в городе имеется ряд проблемных вопросов по соблюдению требований Закона РК «О долевом участии в жилищном строительстве». Вместе с тем, в целях информирования горожан и недопущения нарушения Закона на официальных ресурсах акимата и в СМИ систематически публикуется так называемый «чёрный список» застройщиков, которые не имеют права привлекать деньги дольщиков.

Стройкомпании могут привлекать денежные средства дольщиков только при условии:

1) получения гарантии Единого оператора жилищного строительства;

2) участия в проекте банка второго уровня;

3) привлечения денег дольщиков после возведения каркаса жилого дома (жилого здания).