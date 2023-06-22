Списки обладателей стипендии «Болашак» и грантов по программе научных стажировок

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 182 казахстанца стали обладателями международной стипендии «Болашак». Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, 7 – в докторантуре лучших вузов мира, 26 казахстанцев будут направлены на стажировку в ведущие вузы и производственные центры мира, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования РК.

«По поручению Главы государства по переориентированию программы «Болашак» акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. Для поддержки поступающих введена новая льготная категория - «Инженерно-технические работники». Также по нашей инициативе улучшены правила отбора для медицинских работников», - отметил председатель Правления АО «Центр международных программ» Олжас Сакенов.

Также решением Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом 328 казахстанцев стали обладателями грантов для прохождения научных стажировок в ведущих научных центрах мира.

Список обладателей международной стипендии «Болашак» по итогам решения Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом от 22.06.2023 года можно посмотреть здесь.