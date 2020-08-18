Спирт вместо антиспетика перевозил водитель через границу в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - На пограничном посте Жамбылской области задержана автомашина, незаконно перевозившая 19 тонн этилового спирта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по финансовому мониторингу Минфина РК.

«Сотрудниками департамента экономических расследований по Жамбылской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК при выезде с пограничного поста «Карасу» Кордайского района задержана грузовая автомашина с полуприцепом, в кузове которой обнаружены бочки с 19 тоннами этилового спирта. Согласно предъявленным товаросопроводительным документам, в указанной автомашине должен был перевозиться антисептик объемом 20 000 литров из Кыргызской Республики в Российскую Федерацию. Сумма ущерба в соответствии с заключением эксперта-криминалиста составила 40 109 000 тенге», - сообщили в комитете.

Постановлением Кордайского районного суда Жамбылской области водитель автомашины признан виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 283-1 КоАП РК и подвергнут административному взысканию в виде штрафа с конфискацией этилового спирта и обращением в доход государства.

Изъятый этиловый спирт общим объемом 19 000 литров передан в управление здравоохранения акимата Жамбылской области.