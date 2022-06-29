Спикеры парламентов Казахстана и Китая договорились активизировать сотрудничество

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Мажилиса Ерлан Кошанов провел по видеоконференцсвязи переговоры с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам развития двусторонних отношений, в том числе по линии законодательных органов двух стран.

Ли Чжаньшу поздравил Ерлана Кошанова с избранием на пост председателя Мажилиса Парламента Казахстана, пригласив посетить Китай с официальным визитом.

«Сегодня между нашими странами выстроены стратегические и доверительные отношения, надежным фундаментом которых стал регулярный диалог на высшем и высоком уровнях. И все это стало возможным, благодаря дружбе и доверительным отношениям лидеров наших стран», – подчеркнул спикер Мажилиса.

В свою очередь, китайский парламентарий заявил, что китайско-казахстанские отношения находятся на высоком уровне развития и служат достойным примером межгосударственных отношений.

По словам председателя Мажилиса Ерлана Кошанова, несмотря на глобальные вызовы и сложную международную обстановку, Казахстан всегда был и остается надежным партнером Китая.

Спикер Мажилиса подчеркнул, что под руководством председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина, страна добилась больших результатов, став второй крупнейшей экономикой мира.

Ерлан Кошанов проинформировал Ли Чжаньшу о масштабных политических реформах Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленных на модернизацию политической системы и развитие страны.

Ли Чжаншу подчеркнул, что под руководством Президента Токаева сохраняется политическая стабильность, наблюдается экономическое процветание и значительно повышаются уровень жизни населения Казахстана и авторитет на международной арене.

Стороны обсудили вопросы межпарламентского сотрудничества по линии ряда международных организаций, а также готовность к дальнейшему взаимодействию стран в рамках совместной реализации инициативы «Один пояс – один путь».

В данном ключе своевременными являются инициативы «Цифровой Шелковый путь» и «Зеленый Шелковый путь» для запуска крупных совместных проектов в области цифровизации, «зеленых технологий» и инноваций, уточнил Ерлан Кошанов.

Стороны обсудили вопросы совместного использования трансграничных рек и пришли к единому мнению о необходимости усиления совместной работы по сохранению их экосистем и ускорению подписания соответствующего соглашения. Говоря об этом, Ли Чжаншу выразил надежду, что «в дальнейшем на основе взаимопонимания наша общая трансграничная река Иртыш превратится в реку дружбы и сотрудничества».

Кроме того, спикеры парламентов двух стран обсудили вопросы развития торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.