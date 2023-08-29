Спикер Сената встретился с жителями области Жетысу

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с общественностью области Жетысу. Ключевые темы обсуждений - развитие региона в соответствии с поручениями Главы государства, план их реализации, проблемы инфраструктуры города Текели и перспективы взаимодействия Сената с маслихатами. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Важнейшей задачей в совместной работе палаты и маслихатов, как отметил Маулен Ашимбаев, является качественное обеспечение реализации реформ, инициированных Президентом РК.

«По инициативе Главы государства в стране реализуются масштабные реформы. При этом наша главная цель – строительство Справедливого Казахстана. Наша страна вступает в новый этап развития. В этих условиях особое значение имеет консолидация общих усилий и укрепление единства нашего народа. Это необходимо для укрепления государственности и нашей независимости», – сказал председатель палаты.

Также Маулен Ашимбаев отдельно остановился на законотворческой работе Сената и отметил важность выстраивания эффективного взаимодействия с регионами.

«Касым-Жомарт Кемелевич Токаев отметил, что объективный и независимый суд является основой справедливого государства. В этой связи, при Сенате была создана специальная рабочая группа для законодательного обеспечения реформирования судебной системы. Надеемся, что законы, принимаемые в этом направлении, будут способствовать созданию независимой, открытой и профессиональной судебной системы. Также в ходе новой сессии мы рассмотрим ряд законов, разработанных по инициативе сенаторов. Они нацелены на улучшение ситуации с дефицитом пастбищ, производством органической продукции. В такой масштабной работе очень важен ваш опыт и мнения. Поэтому мы намерены тесно сотрудничать с депутатами маслихатов», – отметил Маулен Ашимбаев.

Рассказал спикер и о работе Совета по взаимодействию с маслихатами и депутатской группы «Өңір», действующих в Сенате. Их деятельность сфокусирована на содействии решению проблем регионов, большинство из которых связаны с инфраструктурой, социальными объектами и реализацией государственных программ.

«Принят комплексный план, обеспечивающий развитие области Жетысу до 2025 года. В нём особое внимание уделяется развитию сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса, инфраструктуры и туризма. Для реализации указанных задач в экономику области будут привлечены более триллиона тенге инвестиций. Со своей стороны, Сенат окажет всестороннюю поддержку в реализации этих проектов. В этом направлении мы должны наладить системное взаимодействие», – сказал Маулен Ашимбаев, обращаясь к участникам встречи.

Обсуждение важных вопросов развития региона продолжилось и на встрече с жителями города Текели. Одной из ключевых тем являлась важность решения инфраструктурных проблем города.

«Мы знаем, что в городе сегодня остро стоит проблема изношенности канализационных сетей. Для её решения идёт строительство новой очистной станции и этот вопрос сенаторы продолжат держать на контроле. Вы знаете, что в плане развития области до 2025 года особое внимание уделяется социальной сфере, наряду с развитием экономики и улучшением инфраструктуры. В течение трех лет запланировано строительство жилых домов, школ и объектов здравоохранения. Уверен, что в этой связи, руководство области также будет уделять особое внимание развитию города Текели», – подчеркнул председатель Сената.

В ходе поездки спикер Сената также встретился с боччистами Жетысу, где функционируют две специальные секции по этому паралимпийскому виду спорта. Маулен Ашимбаев рассказал о шагах, предпринимаемых в стране по построению инклюзивного общества.

Спикер Сената посетил IT школу-лицей №28 имени Кулжабая Касымова. Особое внимание было уделено вопросам постоянного совершенствования навыков и саморазвития учеников и педагогов, а также важности решения вопроса дефицита мест в школах со стороны акимата.