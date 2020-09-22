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    Спикер Сената встретился с Верховным муфтием Казахстана

    22 Сентября 2020, 19:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената, руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев встретился с председателем Духовного управления мусульман Казахстана, Верховным муфтием Наурызбай кажы Таганулы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    На встрече были обсуждены вопросы развития межрелигиозного диалога и укрепления общественного согласия в стране.

    Маулен Ашимбаев отметил, что Казахстан активно продвигает идеи межрелигиозного диалога внутри страны и за рубежом. Спикер Сената выразил уверенность, что работа Секретариата Съезда в предстоящий период будет направлена на дальнейшее укрепление конструктивного взаимодействия представителей различных религиозных объединений.

    Спикер Сената подчеркнул важную роль священнослужителей в период распространения пандемии с точки зрения поддержки граждан стран. В частности, отметил активную работу Духовного управления мусульман в организации благотворительных мероприятий и оказании помощи нуждающимся семьям во время пандемии.

    Стороны отметили важность укрепления общественного согласия в стране и дальнейших усилий по налаживанию эффективного взаимодействия между представителями различных конфессий.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Религия Сенат
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