Спикер Сената встретился с представителем Ватикана в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената, Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулен Ашимбаев встретился с Послом Ватикана - Апостольским нунцием в Казахстане Фрэнсисом Ассизи Чулликаттом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На встрече обсуждены вопросы развития межрелигиозного диалога и укрепления общественного согласия в стране.

Маулен Ашимбаев напомнил, что в этом году исполняется 28 лет установления дипломатических отношений между Ватиканом и Казахстаном. По словам Спикера Сената, за это время Казахстан и Ватикан наладили конструктивное взаимодействие, основанное на полном взаимопонимании и сотрудничества.

Руководитель Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий отметил работу духовных лидеров казахстанской католической церкви, которые стремятся к воспитанию в нашем обществе толерантного и уважительного отношения к представителям разных религий и этносов.

Маулен Ашимбаев и Фрэнсис Ассизи Чулликатт также подтвердили намерение продолжить конструктивное взаимодействие в рамках работы Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий.







