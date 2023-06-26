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    Спикер Сената встретился с председателем Жогорку Кенеша Кыргызстана

    26 Июня 2023, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Маулен Ашимбаев провел встречу с Председателем Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Нурланбеком Шакиевым, прибывшим в Казахстан с официальным визитом. Собеседники обсудили перспективы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества и расширения партнерства между странами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

    В своем выступлении Маулен Ашимбаев отметил, что Кыргызстан является одним из ключевых партнеров Казахстана в Центральной Азии. За 30 лет установления дипломатических отношений, как отметил Председатель Палаты, сформирована прочная договорно-правовая база, охватывающая более 150 договоров и соглашений в различных сферах.

    «Между нашими странами выстроены отношения, основанные на взаимном уважении и добрососедстве. Тесное сотрудничество и дружественное взаимодействие, налаженное Главами двух государств, продолжаются и по линии межпарламентского взаимодействия. В Сенате сформирована группа сотрудничества с Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. Сенат Парламента продолжит системную работу по укреплению межпарламентского сотрудничества с братским Кыргызстаном», – подчеркнул Маулен Ашимбаев и ознакомил собеседника с ходом реализации реформ, проводимых в стране по инициативе Главы государства.

    Нурланбек Шакиев, со своей стороны, высоко оценил значение происходящих в Казахстане политических и экономических преобразований и отметил важность поступательного развития взаимоотношений между двумя государствами.

    «Между Кыргызстаном и Казахстаном отсутствуют какие-либо экономические и политические разногласия. Напротив, мы братские народы, живущие бок о бок уже долгое время, которые всегда поддерживают друг друга. Садыр Жапаров и Касым-Жомарт Токаев активно содействуют дальнейшему укреплению взаимоотношений между двумя государствами, в том числе на межпарламентском уровне», - сказал Председатель Жогорку Кенеша.

    Одной из главных тем встречи стало содействие парламентариев укреплению сотрудничества по управлению водными ресурсами, о важности которой в ходе международного форума в Астане, в том числе, высказался и Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.

    Вместе с тем, Председатель Сената выразил заинтересованность в обмене опытом законотворческой работы, учитывая принятый Кыргызстаном Водный Кодекс, и предложил создать двустороннюю рабочую группу для обсуждения актуальных вопросов в этом направлении.

    «Водная проблема особенно актуальна для нашего региона. В этой связи важно совместными усилиями содействовать решению проблем водного обеспечения. Учитывая наши добрососедские и союзнические отношения, важно поддерживать открытый и конструктивный диалог по этим вопросам», – сказал Маулен Ашимбаев.

    Собеседники также рассмотрели вопросы усиления межрегионального взаимодействия, наращивания торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами.

    Отметим, что в рамках визита парламентской делегации Кыргызстана в Казахстан также запланирован ряд встреч с руководством страны, членами Ассамблеи народа Казахстана и другие мероприятия.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Сенат Кыргызстан Маулен Ашимбаев
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