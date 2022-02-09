Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Спикер Сената встретился с председателем законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана

    9 Февраля 2022, 20:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Председателем Законодательной Палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан Нурдинжоном Исмоиловым. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе беседы председатель палаты отметил, что высокую планку сотрудничества между Казахстаном и Узбекистаном, установленную главами двух государств важно поддерживать и продвигать по линии законодательных органов двух стран.

    «Как мы видим, благодаря усилиям Президентов наших стран стратегическое сотрудничество между Казахстаном и Узбекистаном наполняется новым качественным содержанием. В этом контексте важным является укрепление межпарламентского диалога. Взаимодействие между Парламентами наших стран приобретает устойчивый и поступательный характер. Дополнительным импульсом к развитию межпарламентских связей между нашими странами станет Совет межпарламентского сотрудничества, который учрежден в соответствии с договоренностями Глав наших государств», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Председатель законодательной палаты Олий Мажлиса отметил, что в Узбекистане приветствуют проведение реформ, инициированных Президентом Казахстана. Он также подчеркнул, что многие инициативы Касым-Жомарта Токаева имеют большое значение не только для нашей страны, но и всего Центрально-Азиатского региона. Нурдинжон Исмоилов выразил уверенность в том, что созданный Совет межпарламентского сотрудничества внесёт значимый вклад в укрепление взаимоотношений между Казахстаном и Узбекистаном.

    В ходе встречи было отмечено, что сотрудничество в двустороннем формате дополняется и усиливается взаимодействием на международных площадках, в том числе по линии МПА СНГ. Маулен Ашимбаев подчеркнул, что импульсом к дальнейшему развитию взаимоотношений станет юбилейное заседание Совета МПА СНГ, которое состоится 28-29 марта т.г. в г.Алматы с участием глав парламентов стран СНГ и ряда международных парламентских организаций.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Сенат Узбекистан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В МИД Казахстана прошла встреча с заместителем Генерального секретаря ООН
    Маулен Ашимбаев встретился с председателем группы дружбы «Бельгия-Казахстан»
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Реализацию инвестпроектов обсудили Премьер-Министр РК и губернатор Челябинской области РФ
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Шторм ожидается на большей части Казахстана
    Новости партнеров