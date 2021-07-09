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    Спикер Сената встретился с председателем Генеральной Ассамблеи ООН

    9 Июля 2021, 17:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Маулен Ашимбаев принял председателя 75-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкана Бозкыра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Стороны обсудили вопросы взаимодействия Казахстана с ООН и её структурными подразделениями.

    «Взаимодействие с ООН является одним из приоритетных направлений внешней политики Казахстана. В настоящее время в Казахстане осуществляют свою деятельность 27 представительств подразделений Организации Объединённых Наций «, - сказал Маулен Ашимбаев.

    Спикер Сената также проинформировал Волкана Бозкыра о важных политических и демократических реформах, реализуемых в Казахстане по инициативе Президента страны Касым-Жомарта Токаева.

    В ходе беседы были обсуждены и вопросы реализации Целей устойчивого развития ООН. По словам председателя Палаты, в начале текущего года завершена национализация индикаторов ЦУР. Около 80% задач уже интегрированы в документы стратегического планирования нашей страны. В этой связи, Спикер Сената акцентировал внимание на важности работы парламентариев по достижению данных целей.

    « Важную роль в достижении Целей устойчивого развития играют национальные парламенты путем принятия соответствующих законов. Сенаторы готовы к активному сотрудничеству и содействию реализации Целей устойчивого развития «, - сказал Маулен Ашимбаев.

    В завершение встречи председатель Сената выразил признательность гостю за планируемое проведение ежегодного пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН, посвященного Международному дню действий против ядерных испытаний. Казахстан придает особое значение этому дню, поскольку 29 августа является днем официального закрытия Семипалатинского полигона, что имеет историческое значение не только для Казахстана, но и для всего человечества, подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    Автор:

    ООН Внешняя политика Казахстана Правительство РК Сенат
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