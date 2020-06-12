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Спикер Сената встретился с Послом Японии

12 Июня 2020 17:30
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Спикер Сената встретился с Послом Японии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РК Тацухико Касаи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

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В рамках встречи обсуждены перспективы межпарламентских связей, а также вопросы двустороннего экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Маулен Ашимбаев подтвердил заинтересованность казахстанских парламентариев в развитии плодотворного взаимодействия с японскими коллегами как в двустороннем формате, так и в рамках международных парламентских организаций, в частности, Межпарламентского Союза.


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#Сенат   #Япония  
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