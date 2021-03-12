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    Спикер Сената встретился с Послом Великобритании

    12 Марта 2021, 15:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан Майклом Джоном Гиффордом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе по линии межпарламентского взаимодействия. Спикер Сената подчеркнул, что в Казахстане, стратегически расположенном на стыке Европы и Азии, большое внимание уделяется созданию благоприятного инвестиционного климата.

    «Нам удалось создать хороший инвестиционный климат в регионе. В ноябре прошлого года по поручению Главы государства Парламентом были приняты поправки в Налоговый кодекс. В зависимости от объема, срока инвестиций и места работы инвесторы будут освобождены от корпоративного, земельного налогов, НДС и налога на имущество на срок до 10 лет», - сказал Маулен Ашимбаев.

    По словам председателя Сената, отношения между нашими странами успешно развиваются и в культурно-гуманитарном сотрудничестве. Спикер палаты отметил, что британские вузы одни из самых популярных среди казахстанских студентов и стипендиатов программы «Болашак», инициированной Первым Президентом Казахстана - Елбасы. Он также подчеркнул, что большое значение для популяризации наследия Абая в Великобритании имеет первый в истории сборник песен Абая на английском языке «Abai. Book of Songs», вышедший в ноябре прошлого года.

    Кроме того, Маулен Ашимбаев выразил благодарность за участие британской стороны в предыдущих Съездах лидеров мировых и традиционных религий и пригласил к участию представителей англиканской церкви в работе предстоящего форума и его секретариата.

    «Наша страна является инициатором Съезда лидеров мировых и традиционных религий. За 18 лет своей деятельности Съезд утвердился в качестве авторитетного форума для диалога духовных лидеров мира по наиболее актуальным вопросам современности. Мы признательны руководству Англиканской церкви за многолетнее и активное участие в работе Секретариата Съезда», - добавил председатель Сената.

    Маулен Ашимбаев отметил, что Сенат Казахстана продолжит оказывать необходимое содействие для дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Великобританией.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат Великобритания
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