Спикер Сената встретился с Послом Великобритании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Республике Казахстан Майклом Джоном Гиффордом. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами, в том числе по линии межпарламентского взаимодействия. Спикер Сената подчеркнул, что в Казахстане, стратегически расположенном на стыке Европы и Азии, большое внимание уделяется созданию благоприятного инвестиционного климата.

«Нам удалось создать хороший инвестиционный климат в регионе. В ноябре прошлого года по поручению Главы государства Парламентом были приняты поправки в Налоговый кодекс. В зависимости от объема, срока инвестиций и места работы инвесторы будут освобождены от корпоративного, земельного налогов, НДС и налога на имущество на срок до 10 лет», - сказал Маулен Ашимбаев.

По словам председателя Сената, отношения между нашими странами успешно развиваются и в культурно-гуманитарном сотрудничестве. Спикер палаты отметил, что британские вузы одни из самых популярных среди казахстанских студентов и стипендиатов программы «Болашак», инициированной Первым Президентом Казахстана - Елбасы. Он также подчеркнул, что большое значение для популяризации наследия Абая в Великобритании имеет первый в истории сборник песен Абая на английском языке «Abai. Book of Songs», вышедший в ноябре прошлого года.

Кроме того, Маулен Ашимбаев выразил благодарность за участие британской стороны в предыдущих Съездах лидеров мировых и традиционных религий и пригласил к участию представителей англиканской церкви в работе предстоящего форума и его секретариата.

«Наша страна является инициатором Съезда лидеров мировых и традиционных религий. За 18 лет своей деятельности Съезд утвердился в качестве авторитетного форума для диалога духовных лидеров мира по наиболее актуальным вопросам современности. Мы признательны руководству Англиканской церкви за многолетнее и активное участие в работе Секретариата Съезда», - добавил председатель Сената.

Маулен Ашимбаев отметил, что Сенат Казахстана продолжит оказывать необходимое содействие для дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества между Казахстаном и Великобританией.