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    15:47, 23 Апрель 2021 | GMT +6

    Спикер Сената встретился с Послом России

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента страны Маулен Ашимбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Казахстан Алексеем Бородавкиным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами. Спикер Сената подчеркнул, что межпарламентский диалог является важной составной частью казахстанско-российского сотрудничества.

    «Важное значение в двусторонних отношениях имеет межрегиональное и приграничное сотрудничество. Сегодня на межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70% двустороннего казахстанско-российского товарооборота. Главами наших государств уделяется особое внимание приграничному сотрудничеству. Проводятся форумы межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Большинство наших сенаторов представляют конкретные регионы. Поэтому сенаторы будут поддерживать и активно участвовать в реализации всех инициатив Президентов наших стран», - сказал Маулен Ашимбаев.

    Отношения между нашими странами, по словам председателя Сената, успешно развиваются в научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах.


    Теги:
    Сенат Главная Внешняя политика Казахстана Россия Интеграция и партнерство
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