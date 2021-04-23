Спикер Сената встретился с Послом России
Собеседники обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества между двумя странами. Спикер Сената подчеркнул, что межпарламентский диалог является важной составной частью казахстанско-российского сотрудничества.
«Важное значение в двусторонних отношениях имеет межрегиональное и приграничное сотрудничество. Сегодня на межрегиональную и приграничную торговлю приходится порядка 70% двустороннего казахстанско-российского товарооборота. Главами наших государств уделяется особое внимание приграничному сотрудничеству. Проводятся форумы межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Большинство наших сенаторов представляют конкретные регионы. Поэтому сенаторы будут поддерживать и активно участвовать в реализации всех инициатив Президентов наших стран», - сказал Маулен Ашимбаев.
Отношения между нашими странами, по словам председателя Сената, успешно развиваются в научно-образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах.