Спикер Сената встретился с Послом Египта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Послом Египта в Казахстане Манал Эльсайед Ехия Эль Шиннави. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран по различным направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

«В следующем году в марте мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы совместными усилиями заложен прочный фундамент казахстанско-египетской дружбы, взаимопонимания и плодотворного сотрудничества. Налажены контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран, созданы хорошие заделы для наращивания торгово-экономического сотрудничества, укрепляется договорно-правовая база» , - отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе беседы Спикер Сената поблагодарил египетскую сторону за поддержку усилий нашей страны по продвижению межрелигиозного диалога на глобальном уровне и проведению Съездов лидеров мировых и традиционных религий.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей.

«Заметная роль в укреплении двухсторонних отношений принадлежит Парламентам наших стран. В Сенате в прошлом году была создана группа по сотрудничеству с законодательным органом Египта. Мы заинтересованы в сохранении хорошей динамики наших межпарламентских связей и в конструктивной работе с египетскими парламентариями», - заявил Маулен Ашимбаев.

В завершении Председатель Палаты заверил, что Сенат Парламента Казахстана будет активно содействовать укреплению двусторонних взаимоотношений.