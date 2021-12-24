Спикер Сената встретился с Послом Египта в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Послом Египта в Казахстане Манал Эльсайед Ехия Эль Шиннави. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран по различным направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.
«В следующем году в марте мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы совместными усилиями заложен прочный фундамент казахстанско-египетской дружбы, взаимопонимания и плодотворного сотрудничества. Налажены контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран, созданы хорошие заделы для наращивания торгово-экономического сотрудничества, укрепляется договорно-правовая база» , - отметил Маулен Ашимбаев.
В ходе беседы Спикер Сената поблагодарил египетскую сторону за поддержку усилий нашей страны по продвижению межрелигиозного диалога на глобальном уровне и проведению Съездов лидеров мировых и традиционных религий.
Также стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей.
«Заметная роль в укреплении двухсторонних отношений принадлежит Парламентам наших стран. В Сенате в прошлом году была создана группа по сотрудничеству с законодательным органом Египта. Мы заинтересованы в сохранении хорошей динамики наших межпарламентских связей и в конструктивной работе с египетскими парламентариями», - заявил Маулен Ашимбаев.
В завершении Председатель Палаты заверил, что Сенат Парламента Казахстана будет активно содействовать укреплению двусторонних взаимоотношений.
- Маулен Ашимбаев принял участие в международной конференции
- Вопросы развития химической промышленности обсудили в Сенате
- Укрепление национальной идентичности очень важно - Маулен Ашимбаев
- Сенаторы приняли Закон о полной отмене смертной казни в Казахстане
- В Казахстане ужесточат ответственность за жестокое обращение с животными
- Закон о полной отмене смертной казни приняли в Сенате
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана