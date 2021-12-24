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Спикер Сената встретился с Послом Египта в Казахстане

24 Декабря 2021 17:27
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Спикер Сената встретился с Послом Египта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев встретился с Послом Египта в Казахстане Манал Эльсайед Ехия Эль Шиннави. Стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества двух стран по различным направлениям, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

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«В следующем году в марте мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами. За эти годы совместными усилиями заложен прочный фундамент казахстанско-египетской дружбы, взаимопонимания и плодотворного сотрудничества. Налажены контакты между внешнеполитическими ведомствами двух стран, созданы хорошие заделы для наращивания торгово-экономического сотрудничества, укрепляется договорно-правовая база» , - отметил Маулен Ашимбаев.

В ходе беседы Спикер Сената поблагодарил египетскую сторону за поддержку усилий нашей страны по продвижению межрелигиозного диалога на глобальном уровне и проведению Съездов лидеров мировых и традиционных религий.

Также стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления межпарламентских связей.

«Заметная роль в укреплении двухсторонних отношений принадлежит Парламентам наших стран. В Сенате в прошлом году была создана группа по сотрудничеству с законодательным органом Египта. Мы заинтересованы в сохранении хорошей динамики наших межпарламентских связей и в конструктивной работе с египетскими парламентариями», - заявил Маулен Ашимбаев.

В завершении Председатель Палаты заверил, что Сенат Парламента Казахстана будет активно содействовать укреплению двусторонних взаимоотношений.


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#Сенат   #Египет  
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