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    Спикер Сената встретился с наблюдателями от Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран

    9 Января 2021, 16:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев встретился с наблюдателями Парламентской Ассамблеи тюркоязычных стран, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Спикер Сената отметил, что Казахстан придаёт большое значение наблюдательному процессу и предпринимает все меры для его организации на высоком уровне.

    В своём выступлении Маулен Ашимбаев отметил важность предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты.

    «Парламентская Ассамблея тюркоязычных стран, созданная по инициативе Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева, сегодня является авторитетной международной организацией. Поэтому участие представителей ТюркПА в наблюдении за выборами имеет для Казахстана большое значение» , - сказал Спикер Сената.

    Маулен Ашимбаев напомнил, что Президент страны Касым-Жомарт Токаев инициировал принятие пакета политических реформ, которые послужат дальнейшему развитию политической системы страны. Он подчеркнул, что принятые по инициативе Главы государства законы направлены на укрепление многопартийности и расширение участия граждан в политических процессах.

    «Президент страны анонсировал новые политические преобразования, которые планируется обнародовать в этом году. Таким образом, Казахстан продолжит движение в сторону демокра тизации и развития политической системы» , - сказал Маулен Ашимбаев.

    Председатель Сената добавил, что в нашей стране сделано всё необходимое для проведения выборов в соответствии с международными нормами, а также созданы все условия для международных наблюдателей.

    Автор:

    Астана Сенат Выборы-2021
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