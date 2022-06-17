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    Спикер Сената встретился с Генсеком Организации тюркских государств

    17 Июня 2022, 20:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    В ходе беседы Маулен Ашимбаев отметил важность продвижения в рамках Организации инициатив, выдвинутых Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на прошедших ранее мероприятиях Организации.

    «Президент Казахстана выдвинул ряд важных инициатив и предложений в рамках Организации тюркских государств. Все они направлены на дальнейшее укрепление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между нашими братскими странами. В предстоящий период Сенат Парламента намерен активно работать над практической реализацией этих инициатив совместно с коллегами-парламентариями из других тюркских государств», - сказал Маулен Ашимбаев.

    В свою очередь, Багдад Амреев отметил, что Организация активно работает над реализацией выдвинутых Касым-Жомартом Токаевым предложений, нацеленных на дальнейшее усиление экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран-участниц Организации тюркских государств.

    Спикер Сената подчеркнул, что казахстанская сторона придает большое значение развитию многостороннего сотрудничества с тюркскими странами по линии парламентов. Маулен Ашимбаев особо отметил участие наблюдателей от ТюркПА и Организации тюркских государств в республиканском референдуме, состоявшемся 5 июня и их заявление об успешном проведении нашей страной референдума.


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат Узбекистан
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