Спикер Сената встретился с Генсеком Организации тюркских государств

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Республики Казахстан Маулен Ашимбаев встретился с Генеральным секретарем Организации тюркских государств Багдадом Амреевым, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе беседы Маулен Ашимбаев отметил важность продвижения в рамках Организации инициатив, выдвинутых Главой государства Касым-Жомартом Токаевым на прошедших ранее мероприятиях Организации.

«Президент Казахстана выдвинул ряд важных инициатив и предложений в рамках Организации тюркских государств. Все они направлены на дальнейшее укрепление всестороннего взаимовыгодного сотрудничества между нашими братскими странами. В предстоящий период Сенат Парламента намерен активно работать над практической реализацией этих инициатив совместно с коллегами-парламентариями из других тюркских государств», - сказал Маулен Ашимбаев.

В свою очередь, Багдад Амреев отметил, что Организация активно работает над реализацией выдвинутых Касым-Жомартом Токаевым предложений, нацеленных на дальнейшее усиление экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества стран-участниц Организации тюркских государств.

Спикер Сената подчеркнул, что казахстанская сторона придает большое значение развитию многостороннего сотрудничества с тюркскими странами по линии парламентов. Маулен Ашимбаев особо отметил участие наблюдателей от ТюркПА и Организации тюркских государств в республиканском референдуме, состоявшемся 5 июня и их заявление об успешном проведении нашей страной референдума.



