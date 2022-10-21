Спикер Сената встретился с деятелями искусств академии художеств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Маулен Ашимбаев посетил выставку «Мелодия Великой степи», инициированную Национальным музеем Казахстана в честь 15-летия общественного фонда «Академия художеств РК», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

В ходе посещения музея Маулен Ашимбаев побеседовал с членами Академии художеств и ознакомился с новыми экспонатами. Экспозицию составили более 150 живописных полотен, более 30 графических работ и скульптур. Многие из них создавались в течение последних лет и еще не были представлены широкому кругу зрителей.

Председатель Сената отметил, что культура и искусство являются одними из важнейших факторов сохранения национальной идентичности.

«Эстетика номадов и их мировосприятие были очень глубокими и уникальными. У кочевников человек не противопоставлялся природе, а был гармоничной частью мира. Это было одной из особенностей мировосприятия номадов – гармоничное и бережное отношение к окружающему миру. Все это нашло отражение в изобразительном искусстве кочевых народов», - отметил Маулен Ашимбаев.

По мнению Председателя Сената, сегодня многие отечественные художники пытаются реализовать современное прочтение эстетики номадов и сделать его частью мировой культуры.

«Амандос Аканаев, наш многоуважаемый аксакал среди художников, всю свою жизнь посвятил тому, чтобы изображать свое прочтение эстетики номадов. Ему очень многое удалось сделать в этом направлении, он воспитал достойную плеяду учеников», - сказал Маулен Ашимбаев, выразив благодарность почетному деятелю искусства страны.

Кроме того, Председатель Сената подчеркнул, что выставка «Музыка великой степи» играет очень важную роль с точки зрения сохранения нашего национального кода.

«Общественный фонд «Академия художеств РК» ведет активную деятельность в проведении различных выставок как на территории Казахстана, так и за ее пределами.

Выставка «Мелодия Великой степи» проводится для популяризации изобразительного искусства Казахстана и освещения творчества членов Академии художеств РК.

В церемонии открытия выставки «Мелодия Великой степи» также приняли участие министр культуры и спорта РК Даурен Абаев, аким города Алтай Кульгинов, представители дипломатического корпуса и творческой интеллигенции, государственные и общественные деятели, культурологи.

Фото: senate.parlam.kz