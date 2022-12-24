Спикер Сената встретился с депутатами маслихата и экспертами Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Маулен Ашимбаев обсудил с депутатами маслихата г.Алматы проводимые в стране комплексные демократические реформы и перезагрузку политической системы Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

В ходе встречи Председатель Сената подробно остановился на ключевых принципах построения Справедливого Казахстана, а также отметил важность совместной работы в этом направлении, на всех уровнях представительной власти.

Маулен Ашимбаев подчеркнул, что логичным продолжением конституционной реформы, инициированной Президентом Касым-Жомартом Токаевым, являются предстоящие выборы в Парламент и маслихаты, а также переформатирование работы Сената, как Палаты реально представляющей интересы регионов страны.

«Парламент будет работать в новых условиях и с учетом новых требований и задач. Сенат должен стать органом, реально представляющим интересы регионов. Очевидно, что наиболее важные экономические и социальные процессы проходят на местах. Без комплексного развития регионов невозможно будет вывести развитие страны на новый уровень, а значит и достичь целей построения Справедливого Казахстана», – сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что на комплексное развитие регионов направлен и принятый на неделе сенаторами Закон о развитии агломераций. В его рамках принимается комплексный план, реализация норм которого должна оказать положительное влияние на совершенствование системы расселения граждан и размещения производственных сил, на эффективное использование инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. В связи с этим Маулен Ашимбаев подчеркнул важность объединения усилий депутатов Сената и маслихатов для развития крупнейшей в стране алматинской агломерации.

«Особо пристальное внимание будет уделяться контролю за реализацией в регионах поручений Главы государства, национальных проектов, программ поддержки МСБ и другим вопросам. Убежден, что тесное взаимодействие с маслихатами является ключевым условием для реализации важной задачи Сената – представительства и защиты интересов регионов», – сказал Маулен Ашимбаев.

Кроме того, Маулен Ашимбаев встретился сколлективом Центра социальных услуг «Алатау», в котором лица с инвалидностью получают широкий спектр социальных и медицинских услуг.

Спикер Сената акцентировал внимание на том, что улучшение здоровья казахстанцев, повышение качества и доступности здравоохранения – важная составляющая социальной политики страны. Он отметил, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет приоритетное внимание работе в данном направлении.

Председатель Сената кратко остановился на предстоящей законодательной работе в сфере здравоохранения и выразил признательность коллективу Центра за их заботу о подопечных и вклад в развитие отрасли.

«По поручению Главы государства, ежегодно принимаются меры по повышению заработной платы медиков. С 2023 года зарплата врачей повысится на 30%, среднего медицинского персонала – на 20%. В целом в предстоящий период продолжится увеличение средств, выделяемых на здравоохранение. В 2027 году их объём должен достичь не менее 5% от ВВП. Будет законодательно закреплен статус врача. Эти и другие меры будут способствовать защите и поддержке медицинских работников, повышению престижа профессии», – рассказал Маулен Ашимбаев.





Фото: senate.parlam.kz



