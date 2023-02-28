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    Спикер Сената провел встречу с руководителями структур АНК

    28 Февраля 2023, 12:48

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под председательством спикера Сената Парламента РК Маулена Ашимбаева состоялась встреча с руководителями структур Ассамблеи народа Казахстана. Парламентарии и представители АНК обсудили ключевые направления совместной работы на предстоящий период, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

    Открывая работу заседания, спикер Сената подчеркнул значение политических реформ, проводимых в Казахстане по инициативе Президента страны, и отметил, что их результатом стало и то, что впервые в Сенате представлена квота Ассамблеи народа Казахстана.

    «Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет пристальное внимание вопросам продвижения идей общенационального единства и межэтнического согласия. Особая роль в этом направлении принадлежит Ассамблее народа Казахстана. Передача квоты Ассамблеи от Мажилиса к Сенату является важной частью политических реформ, проводимых в стране по инициативе Президента страны. Сенаторы от АНК уже приступили к законотворческой работе и активно поднимают важные вопросы на заседаниях палаты», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

    По мнению спикера Сената, с учётом новой роли палаты, сейчас важно обозначить механизмы взаимодействия с Ассамблеей народа Казахстана и организовывать различные практические мероприятия с учётом задач, стоящих перед Ассамблеей.

    В ходе совещания также выступили сенаторы, представляющие Ассамблею, заместитель председателя АНК Марат Азильханов и другие. Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам профилактики конфликтных ситуаций в сфере межэтнических отношений и высказаны предложения по дальнейшему улучшению работы в этом направлении.

    Фото: parlam.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Сенат АНК
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