Спикер Сената проголосовал на референдуме

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в 09:00 утра проголосовал на республиканском референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер Сената проголосовал вместе с супругой на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК. Здесь же ранее проголосовали Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

В Центральной комиссии референдума сообщили, что по состоянию на 8.00 утра к голосованию приступили 9 947 участков Казахстана, а также 17 участков при дипломатических представительствах Казахстана в 19 иностранных государствах. Таким образом голосование проходит на 9964 участках референдума.

Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00. Более 11 млн казахстанцев смогут прийти на избирательные участки, свыше 11 тыс. наших соотечественников вправе голосовать за рубежом.