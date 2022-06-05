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    Спикер Сената проголосовал на референдуме

    5 Июня 2022, 09:07

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев в 09:00 утра проголосовал на республиканском референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер Сената проголосовал вместе с супругой на избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК. Здесь же ранее проголосовали Премьер-Министр РК Алихан Смаилов и заместитель руководителя Администрации Президента РК Аида Балаева.

    В Центральной комиссии референдума сообщили, что по состоянию на 8.00 утра к голосованию приступили 9 947 участков Казахстана, а также 17 участков при дипломатических представительствах Казахстана в 19 иностранных государствах. Таким образом голосование проходит на 9964 участках референдума.

    Избирательные участки будут работать с 7:00 до 20:00. Более 11 млн казахстанцев смогут прийти на избирательные участки, свыше 11 тыс. наших соотечественников вправе голосовать за рубежом.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Сенат Общество Маулен Ашимбаев Референдум
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