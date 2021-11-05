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    Спикер Сената Парламента провёл переговоры с итальянскими коллегами

    5 Ноября 2021, 21:25

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Сената Парламента Казахстана Маулен Ашимбаев встретился с Президентом Сената Парламента Италии Марией Элизабеттой Альберти Казелатти в рамках своего рабочего визита в Итальянскую Республику, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

    Стороны обсудили межпарламентское взаимодействие Казахстана и Италии. Спикеры Палат Парламентов отметили важность активной работы депутатов по содействию укреплению сотрудничества двух стран в сферах экономики, торговли, туризма, культуры и по другим направлениям.

    Маулен Ашимбаев остановился на законодательной работе сенаторов, направленной на улучшение бизнес-климата в нашей стране. Он предложил расширить торгово-экономические связи двух стран за счет межрегионального сотрудничества и привлекая в эту работу сенаторов.

    «Потенциал торгово-экономических связей Казахстана может быть расширен за счет межрегионального сотрудничества. Учитывая характер региональной представленности депутатского состава в Сенатах Казахстана и Италии, полагаем возможным задействовать знания и опыт парламентариев в установлении связей между регионами двух стран. В частности, интерес могли бы вызвать презентации и другие мероприятия регионов во время визитов парламентских делегаций», - сказал Спикер Сената.

    В ходе беседы стороны подняли вопросы развития зеленой экономики и обмена законодательным опытом в данном направлении.

    «Одним из приоритетов для Казахстана, обозначенных Главой государства, является развитие зеленой экономики. В этом вопросе у нас также имеется большой потенциал для совместной работы. Надеемся на сотрудничество с итальянскими партнерами по внедрению энергоэффективных, экологически чистых технологии. Сенаты Парламентов Казахстана и Италии могли бы обмениваться опытом в совершенствовании правовой базы в области защиты окружающей среды и внедрение «зеленых» технологий», - отметил Маулен Ашимбаев.

    В свою очередь, Президент Сената Италии подчеркнула высокий уровень межпарламентского сотрудничества между нашими странами. По словам Марии Элизабетты Альберти Казелатти, в предстоящий период важно активно вовлекать парламентариев в решение вопросов двусторонней повестки Казахстана и Италии.

    Собеседники сошлись во мнении, что важным механизмом укрепления двустороннего взаимодействия является поддержание регулярного диалога между Сенатами Казахстана и Италии. В данном контексте Маулен Ашимбаев предложил рассмотреть вопрос о создании постоянно действующего механизма консультаций между Палатами двух стран.

    Кроме того, Маулен Ашимбаев провёл встречу с депутатами-представителями парламентской группы дружбы «Казахстан-Италия».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Внешняя политика Казахстана Сенат Италия Сотрудничество Политика Маулен Ашимбаев
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