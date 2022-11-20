Спикер Сената отдал свой голос на выборах Президента РК

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев отдал свой голос на выборах Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спикер Сената также проголосовал в избирательном участке №111, расположенном в здании Национальной библиотеки РК.

«В целом, выборы - это важное событие для любой страны, нашей страны. Сегодня казахстанцы определяют будущее нашего государства. Последние годы были для Казахстана очень непростыми. Это и пандемия, которая очень сказалась на экономике, социальной ситуации в стране. Большой урон нанесла здоровью людей.

Год начался непросто, трагически. Январские события – это большая трагедия для нашего государства. Но благодаря сплоченности нашего народа мы справились с большой угрозой. Сегодня геополитическая сиутация в мире ухудшается, обостряется. В этих условиях наш народ показывает единство, сплоченность. Мы развиваемся, достигаем поставленных целей», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената отметил, что Казахстан движется по пути сбалансированной демократической системы.

«Ряд норм, которые были включены в Конституцию по итогам референдума, по итогам президентских выборов реализуется. Мы видим их реализацию. В частности, граждане нашей страны избирают Президента на семилетний срок однократно. Это новая норма Конституции.

Очень важно провести выборы открыто, справедливо, чтобы кандидаты представляли свои программы, агитировали население. Считаем, что все условия для кандидатов создавались. За тем, что выборы соответствуют международным стандратам, наблюдают более 600 наблюдателей.

Также со стороны государственных органов делается все, чтобы выборы были открытыми, прозрачными, соответствующим нашим законам», - отметил председатель Сената Парламента РК.

Спикер назвал три главных изменения, которые ждет по итогам президентских выборов.

«По итогам этих президентских выборов, думаю, что наша страна будет дальше развиваться по пути построения рыночной, социальной, политической системы, по пути построения цивилизованного, демократического государства. Эти выборы фактически отковывают новый этап в развитии нашего государства, где будут конкурировать политические партии, где будет свободная политическая конкуренция, будет усиливаться экономически конкуренция, где будут активно развиваться институты гражданского сообщества.

В моем понимании, выборы открывают новый этап в развитии нашего государства, как гарант построения современного социального, демократического государства. Во-вторых, выборы дадут возможность развиваться институтам гражданского общества. Мы видим, что институты гражданского общества активно развиваются, реализуют различные проекты, инициативы. Мы видим, что в обществе формируются новые институты гражданского общества.

Третье, на мой взгяд, мы увидим формирование политической культуры. Мы видим, что люди более ответственно относятся к своим заявлениям, политические партии имею ввиду. Мы видим, что политические партии готовы объединяться. Сегодня они показывают свою зрелость. По итогам этих выборов мы увидим развитие политической культуры и государства. Для этого государство должно создавать условия», - сказал Маулен Ашимбаев.

Сегодня проходят внеочередные выборы Президента Республики Казахстан. Выдвинуто шесть кандидатов. Президентские выборы стартовали в 15 регионах Казахстана. Голосование на основной части избирательных участков нашей страны проходит с 07:00 до 20:00 по местному времени. В то же время на 86 избирательных участках голосование началось в 06:00 по местному времени.

Всего по стране будет задействован 10 101 участок, а в 53 странах созданы 68 избирательных участков.

В списки избирателей включены 11 950 485 граждан. С 4 ноября гражданам была предоставлена возможность проверить себя в списках.





Фото: senate.parlam.kz



