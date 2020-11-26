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    Спикер Парламента Узбекистана: Нурсултан Назарбаев – выдающаяся личность

    26 Ноября 2020, 19:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Законодательной палаты Парламента Узбекистана Нурдинжон Исмоилов поздравил казахстанцев с Днём Первого Президента Казахстана, назвав этот праздник прекрасной возможностью оценить глубину и эффективность стратегического партнёрства Узбекистана и Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

    Выступая на международной конференции «Роль Елбасы Н.А.Назарбаева в становлении и развитии казахстанского парламентаризма», организованной Мажилисом Парламента ко Дню Первого Президента, Нурдинжон Исмоилов подчеркнул, что Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев является выдающейся личностью, которая стоит у истоков создания казахстанской государственности. И именно благодаря его стратегическому курсу наша страна за 30 лет Независимости добилась высоких результатов.

    При этом спикер Законодательной палаты Парламента Узбекистана отметил стремление Нурсултана Назарбаева развивать сотрудничество как в интересах Казахстана, так и всего региона Центральной Азии.

    «Празднование Дня Первого Президента РК даёт еще одну возможность оценить глубину и эффективность стратегического партнёрства Узбекистана и Казахстана, отметить высокую роль в деле укрепления многопланового сотрудничества руководителей наших государств – президентов Шавката Мирзиёева и Касым-Жомарта Токаева», - отметил спикер Законодательной палаты Парламента Узбекистана.

    По словам Нурдинжона Исмоилова, казахстанско-узбекское стратегическое взаимодействие традиционно находится на высоком уровне и развивается в динамичном ключе, несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию в мире.

    Спикер Законодательной палаты Парламента Узбекистана также высоко оценил и сотрудничество между казахстанскими и узбекскими парламентариями.

    «Мы, парламентарии двух стран, готовы внести свой вклад в развитие межгосударственного взаимодействия и в рамках своей компетенции будем способствовать его расширению», - подчеркнул Нурдинжон Исмоилов.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Узбекистан Первый Президент - Елбасы
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