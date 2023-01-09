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    Спикер Палаты представителей США избран после 15 туров голосования

    9 Января 2023, 13:57

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Кевин Маккарти был избран спикером Палаты представителей США после 15 туров голосования, которые едва не привели к внутренним столкновениям республиканцев, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    Напряженность в Конгрессе чуть не привела к драке сторонника спикера Майка Роджерса и несогласного однопартийца Мэтта Гетца, когда последнего призвали проголосовать за К. Маккарти. Коллегам из Республиканской партии пришлось физически удерживать конгрессменов от столкновения.

    После завершения последнего тура голосования представители Республиканской партии ликовали победе К. Маккарти. В то же время в другом конце зала сторона демократов хранила полное молчание, которые все это время продолжали голосовать за своего лидера Хакима Джеффриса.

    Победа К. Маккарти далась нелегко, он пошел на некоторые уступки, в том числе снизил порог для инициирования голосования по вопросу о смещении спикера до одного члена Палаты представителей, это означает, что республиканская коалиция может легко снова расколоться даже после его победы.

    Свою вступительную речь К. Маккарти начал с шутки: «Это было легко, а?». Затем он изложил ряд политических целей республиканцев, которые включали снижение цен, охрану американо-мексиканской границы и ограничение расточительных расходов Вашингтона.

    Президент США Джо Байден поздравил К. Маккарти с победой и выразил надежду на сотрудничество с Республиканской партией.

    С 1860 года, в период подготовки к Гражданской войне в Америке, нижняя Палата Конгресса не голосовала так долго, чтобы выбрать спикера. Тогда для этого потребовалось 44 тура голосования.


    Фото: Evelyn Hockstein/REUTERS

    Автор:

    Рустем Кожыбаев

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