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    Спикер Палаты представителей Конгресса США прибыла в Киев

    1 Мая 2022, 16:59

    КИЕВ. КАЗИНФОРМ – В Киев с визитом прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным телеканала CNN , Н.Пелоси является наиболее высокопоставленным должностным лицом Соединенных Штатов, встретившимся с президентом Владимиром Зеленским с февраля текущего года.

    Сам президент Украины В.Зеленский поделился в соцсетях видео встречи с Н.Пелоси в Киеве, в ходе которой он благодарит США за поддержку.

    В пресс-релизе конгресса США говорится, что Н.Пелоси в ее поездке сопровождают председатели комитетов Джим Макговерн, Грегори Микс, Адам Шифф, члены Конгресса Барбара Ли, Билл Китинг и Джейсон Кроу.

    Из Украины делегация США направится в Польшу, где американские политики встретятся с президентом Анджеем Дудой и другими высокопоставленными чиновниками.


    Фото: The Presidential Office of Ukraine

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Украина США Мировые новости
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