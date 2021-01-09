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    Спикер палаты Парламента Малайзии: Предстоящие выборы – важный шаг к волеизъявлению народа

    9 Января 2021, 19:14

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Спикер Палаты Представителей Парламента Малайзии Азхара Азизана Харуна выразил свое мнение о предстоящих выборах в Мажилис Парламента Казахстана, а также в маслихаты, которые должны состояться 10 января, передает МИА «Казинформ».

    «Я хочу поздравить руководство и правительство Казахстана с тем, что они доверили судьбу страны в руки народа. Предстоящие выборы – важный шаг к волеизъявлению народа, шаг, который является опорой современной демократии», - сказал спикер Палаты Представителей Парламента Малайзии Азхара Азизана Харуна.

    Также он отметил, что различные процедурные и правовые новшества, принятые правительством Казахстана, которые призваны сделать выборы более прозрачными, что обеспечит значимое и равное представительство в Мажилисе и маслихатах.

    «Я желаю народу Казахстана всего самого наилучшего и мирного голосования. Заглядывая вперед, я с энтузиазмом отношусь к продолжению крепких отношений между Казахстаном и Малайзией, в частности, тесных связей между нашими парламентами. Желаю, чтобы 2021 год принес народу Казахстана успех, мир и благополучие», - заключил спикер Палаты Представителей Парламента Малайзии Азхара Азизана Харуна.

    Автор:

    Мажилис Выборы-2021
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