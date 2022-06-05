Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Спикер Мажилиса отдал свой голос на референдуме

    5 Июня 2022, 08:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Мажилиса Парламента Ерлан Кошанов проголосовал на референдуме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Спикер Мажилиса прибыл в 08:32 утра на избирательный участок №110, расположенный в здании АО «НК «Қазақстан темір жолы» в Нур-Султане.

    Как сообщил председатель участковой комиссии референдума №110 Замир Сериков, всего на участке зарегистрировано 2818 человек.

    «На данный момент на наш избирательный участок приходят от 50 человек за час. Местные и международные наблюдатели приступили к работе с 7 часов утра», - сообщил председатель участковой комиссии журналистам.

    Сегодня в Казахстане проходит республиканский референдум по поправкам в Конституцию.

    Ранее в Центральной комиссии референдума сообщили, что по состоянию на 08.00 утра к голосованию приступили 9 947 участков Казахстана, а также 17 участков при дипломатических представительствах Казахстана в 15 государствах.

    Таким образом голосование проходит на 9964 участках референдума.

    Избирательные участки будут работать с 7 утра до 20 часов вечера. Более 11 млн казахстанцев смогут прийти на избирательные участки.

    Тем временем более 11 тыс. наших соотечественников вправе голосовать за рубежом.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Мажилис Общество Ерлан Кошанов Референдум
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сколько волонтеров в Казахстане
    Лучшие мобилографы Казахстана пройдут стажировку в New York Film Academy
    Все виды услуг по линии недвижимости и земельного кадастра будут недоступны казахстанцам
    Срок приема заявок на городской этап конкурса «Мерейлі отбасы» продлили в Астане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО