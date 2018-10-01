Спецпоезд «Саламатты Казахстан» прибыл в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Поезд здоровья «Саламатты Казахстан» сделал остановку в Жарминском районе ВКО на станции «Суык-Булак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС, за минувший день врачи осмотрели около 120 человек, в том числе 25 детей. Безопасность на месте обеспечивают сотрудники районных ОЧС и пожарных частей ДЧС ВКО.

В графике поезда стоит посещение населенных пунктов региона, таких как Ермаковка, Огневка, Серебрянск, Бухтарма, Тургусын, Предгорное, Рулиха, Тишинская, Черемшанка, Шар.

Напомним, поезд здоровья «Саламатты Казахстан» представляет собой медицинский госпиталь на колесах, оснащенный современным диагностическим оборудованием: лабораторией, рентгеном, флюорографией, ЭКГ, УЗИ органов брюшной полости, ФГДС, УЗДГ сосудов.

Поезд ежегодно приезжает на отдаленные станции региона, где сельчане могут провести обследование у квалифицированных специалистов совершенно бесплатно. В составе врачебного поезда стоматолог-хирург, терапевт, невропатолог, кардиолог, хирург, гинеколог, офтальмолог, педиатр, отоларинголог, рентгенолог, маммолог, сомнолог, онколог, врач-лаборант и врач функциональной диагностики.





Врачи работают без выходных, так как главная их цель - оказание медицинской услуги как можно большему количеству населения - жителям железнодорожных станций и отдаленных сел.



На территории Восточного Казахстана поезд «Саламатты Қазахстан» пробудет до 11 ноября 2018 года.





