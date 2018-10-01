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Спецкурсы переподготовки при назначении на руководящие должности разработают в РК

5 Октября 2018 15:30 179
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Спецкурсы переподготовки при назначении на руководящие должности разработают в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил разработать спецкурсы для госслужащих, назначаемых на руководящие должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Совместно с Назарбаев Университетом надо разработать программу «Руководитель новой формации» и спецкурсы переподготовки при назначении на руководящие должности. Без прохождения этих курсов не назначать на должности», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе ежегодного Послания народу Казахстана

Глава государства подчеркнул важность привлечения на госслужбу профессионалов из частного сектора, имеющих опыт работы в лучших зарубежных компаниях, обучившихся в топовых вузах мира.

«В текущем году мы в четырех госорганах внедрили новую модель оплаты труда шкально-бальную. Все четыре проекта: министерство юстиции,  Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции, мангистауский и астанинский акиматы, все пилотные проекты показали хороший результат. Повышена привлекательность госслужбы, это особенно актуально на региональном уровне», - добавил Нурсултан Назарбаев.

 

 

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Ключевые слова: Послание Президента РК - ОКТЯБРЬ 2018 ,
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Автор:

Серик Сабеков

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